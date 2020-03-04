Бондаренко и Свитолина вышли во второй круг турнира в Монтеррее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг турнира в мексиканском городе Монтеррей с призовым фондом 275 тыс. долларов.

В первом раунде украинка легко преодолела сопротивление 88-й ракетки мира Данки Ковиничи из Черногории - 6:3, 6:2, передает Радио Свобода.

Ранее 3 марта выход во второй круг оформила Екатерина Бондаренко. Украинская теннисистка в первом раунде одержала волевую победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо - 3:6, 6:0, 6:2.

Напомним, в конце февраля вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Дохе.