У Кривому Розі лунають вибухи, – голова ВЦА

У Кривому Розі Дніпропетровської області знову лунають вибухи.

Про це повідомив у Telegram голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Вибухи у Кривому Розі. Попередньо – дрони-камікадзе "Шахіди”, – йдеться у повідомленні.

Вранці 10 жовтня по місту вже був ракетний удар. Через руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури у Тернівському та частково Покровському районах міста зникла електрика та вода.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів Росії по території України 10 жовтня, за даними станом на 17 годину, постраждали 89 людей та 117 обʼєктів. З них понад 30 – житлові будинки.