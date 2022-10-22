Естонія надала Єврокомісії пропозиції щодо дев'ятого санкційного пакету проти РФ та Білорусі

Міністерство закордонних справ Естонії представило до Єврокомісії свої пропозиції щодо дев'ятого санкційного пакету проти Росії та Білорусі.
Про це повідомляє ERR.
"Принципове рішення Європейської ради про посилення санкцій проти Росії – це політична заява про волевиявлення, яка має бути реалізована швидко", – заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.
Естонія пропонує розширити та посилити санкції проти Росії, насамперед у сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі. Також під обмеження мають потрапити додаткові фізичні та юридичні особи.
Нагадаємо, Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) наклала додаткові обмеження на повноваження Росії. Зокрема, заборонила брати участь у поточних і майбутніх проєктах FATF.