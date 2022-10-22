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КПК підтримала "ключову позицію" Сі Цзиньпіна в керівництві Китаю

Прем’єр Лі Кецян пішов у відставку з партійної посади.

КПК підтримала "ключову позицію" Сі Цзиньпіна в керівництві Китаю
Фото: EPA/UPG

Комуністична партія Китаю 22 жовтня підтримала «ключову позицію» президента Сі Цзиньпіна в керівництві країни, фактично дозволивши йому отримати третій президентський термін.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Тижневий з’їзд партії в Пекіні схвалив масштабні перестановки, в результаті яких низка високопосадовців, в тому числі прем’єр Лі Кецян, пішли у відставку. Це дозволить Сі призначити нових союзників. Делегати схвалили заклик, який зобов’язує всіх членів партії «підтримувати ключову позицію товариша Сі Цзиньпіна в Центральному комітеті партії та в партії загалом».

Незадовго до церемонії закриття з’їзду було обрано новий Центральний комітет із приблизно 200 високопоставлених партійних посадових осіб. Судячи зі списку посадових осіб новообраного ЦК, четверо із семи членів Регламентного комітету партії – верхівки влади – підуть у відставку.

Серед них – чинний прем’єр-міністр Лі Кецян, а також інші члени постійного комітету Політбюро Ван Ян, якого вважали можливим наступником Лі, Хань Чжень і Лі Чжаньшу.

Примітний випадок стався на закритті з'їзду, коли колишнього голову КНР у 2002-2012 роках Ху Цзіньтао несподівано вивели з трибуни, де він був поруч із Сі. Двоє розпорядників вивели під руки 79-річного політика. На відео можна помітити, що перед відходом він про щось говорив із Сі Цзіньпіном.

Ху Цзіньтао виступає за модель "колективного" керівництва з представниками різних фракцій та з обмеженнями за віком та термінами, які Сі хоче скасувати.

Тепер Сі Цзиньпіна майже напевно знову призначать генеральним секретарем КПК. Це дозволить йому легко отримати третій термін президентства Китаю, про що має бути оголошено в березні. Раніше Сі Цзиньпін скасував обмеження на два президентські терміни, відкривши собі шлях до безстрокового правління. 

Нагадаємо, що 16 жовтня голова Китайської народної республіки Сі Цзиньпін заявив про пришвидшення темпів розвитку армії. 

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