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У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра

Ним став колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак, який на минулих виборах програв Ліз Трасс.

У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
Ріші Сунак
Фото: ЕРА/UPG

Ексміністр фінансів Великобританії Ріші Сунак сьогодні офіційно оголосив про своє висунення на посаду прем'єр-міністра та очільника Консервативної партії.

Про це йдеться в дописі Сунака у Twitter.

Першою свою кандидатуру на пост прем'єра запропонувала лідерка Палати громад Пенні Мордонт.

За словами Сунака, Британія стикається з глибокою економічною кризою.

"Ось чому я бажаю стати лідером Консервативної партії та вашим наступним прем’єр-міністром. Я хочу виправити нашу економіку, об’єднати нашу партію та допомогти нашій державі", - підкреслив кандидат.

Він зауважив, що партія має зробити вибір, який сьогодні вирішить, чи матиме "наступне покоління британців більше можливостей, ніж попереднє". 

Нагадаємо, Сунак випереджає експрем'єра Бориса Джонсона серед потенційних кандидатів на посаду глави уряду за ставками букмекерів та висловленою підтримкою парламентарів.

При цьому Джонсон має достатню підтримку, щоб стати наступним прем'єр-міністром Великобританії.

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