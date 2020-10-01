17 постраждалих з опіками та отруєнням чадним газом доправлено до медзакладів для надання першочергової допомоги.

Кількість загиблих в результаті масштабних пожеж в Луганській області станом на 19:00 1 жовтня складає 11 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що 17 постраждалих з опіками та отруєнням чадним газом доправлено до медзакладів для надання першочергової допомоги.

"Загальна кількість постраждалих, загиблих та розмір збитків, завданих пожежами, встановлюються" - йдеться у повідомленні.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. Внаслідок ураганного вітру до 28 м/с, вогонь швидко розповсюдився на значну площу.

За даними ДСНС, станом на 20:00 на території Луганської області наразі продовжується гасіння понад 30 пожеж. Орієнтовна площа пройдена вогнем складає понад 11 тис. гектарів. За оперативними даними вогнем пошкоджено понад 250 будівель. Всього до гасіння залучено 1 тис. 554 чоловік та 220 од. техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС.

Сьогодні на Луганщину вилетіла урядова група на чолі із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

Через пожежі зупинив роботу пункт пропуску "Станиця Луганська". Вогонь дійшов до автошляху, почалася детонація вибухових пристроїв.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.