Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону оголосив про завершення кар'єри

33-річний німецький біатлоніст Арнд Пайффер прийняв рішення завершити кар'єру. Про це він оголосив на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Сьогодні хочу оголосити про свій уход з біатлону. Це непросте рішення для мене, але зараз ідеальний момент, щоб зупинитися. Нинішньої зими я ще радів хорошим гонкам і успіхам, і було приємно відчувати себе конкурентоспроможним.

Останні 13 років для мене було честю бути членом збірної Німеччини, і переживати багато неймовірних моментів - від солодких успіхів до гірких поразок. Спасибі всім, хто підтримував команду і мене", - написав Пайффер.

Німець є 2-разовим олімпійським чемпіоном (Сочі-2014 в естафеті і Пхенчхан-2018 в спринті) і 5-разовим чемпіоном світу (2010, 2011, 2015 2017, 2019).

На останньому ЧС в словенській Поклюці службовець німецької поліції завоював "срібло" в індивідуальній гонці.

Всього на рахунку Пайффера 3 олімпійські нагороди і 17 медалей чемпіонатів світу.

У Кубку світу німець виграв 17 гонок, з яких 11 - це особисті перемоги.