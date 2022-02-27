Допомога ворогу, зокрема, нанесення міток для коригування вогню карається позбавленням волі на строк до 15-ти років

В Україні, у столиці зокрема, збільшилась кількість виявлених міток диверсантів, які залишають прямо на вулицях і будівлях як житлових будинків, так і підприємств. Мітки розміщують для коригування вогню окупаційних військ Російської Федерації, нагадує КМДА.

У різних регіонах України виявляють та затримують громадян, які за винагороду наносять такі мітки, що є проявом особливого цинізму на фоні героїчного протистояння Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони.

Наголошуємо, в Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 та 113.

Стаття 111. Державна зрада – діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Злочин карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна або без.

Особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності лише, якщо вона на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок із ними та про отримане завдання.

Стаття 113 Кримінального кодексу України – диверсія, тобто вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення. Злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без. Київська влада звертається до громадян негайно повідомляти про місця з мітками, передавати фото до правоохоронних органів та інформувати про підозрілих осіб, які можуть бути причетних до нанесення міток. Для цього створено офіційний чат-бот – @stop_russian_war_bot. Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.