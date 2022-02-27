В Охтирці через обстріли росіян загинуло шестеро людей

В Охтирці через обстріли російських військ загинуло шестеро людей. Ще 55 поранені. Про це повідомив Охтирський міський голова Павло Кузьменко, інформує Суспільне.

Крім того під обстріл потрапив дитячий будинок сімейного типу. Жертв немає.

Також місцева ТЕЦ відновила роботу після бомбардування, але декілька будинків відключені від теплопостачання. Є зруйновані газогони, витік газу припинили.

У місті є вода і електропостачання. Також поступово налагоджується забезпеченням продуктами харчування.

Міський голова повідомив, що Охтирка отримала гуманітарну допомогу від Полтави і Зінькова.

Наразі є велика потреба у пальному для комунальних авто — бензин і газ.

Нагадаємо також, що у Сумах через обстріл росіян загинув чоловік.