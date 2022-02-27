Радник голови ОП Олексій Арестович закликав військових збройних сил Росії та Білорусі не виконувати злочинні накази та здаватися у полон Україні.

«По ходу кампанії, який ви можете відслідковувати, чудово видно – ще добу-дві і ви захлинетесь у наступі. Ваше командування використовує вас як м'ясо – інакше пояснити рух легкоброньованої техніки у великонаселені міста з дуже серйозною обороною такі, як Київ та Харків, та яку «розбивають» за годину – неможливо», – заявив він Арестович.

Він нагадав російським військовим, що зображеннями їхніх убитих товаришів по службі заповнений весь інтернет, а багато росіян вже намагаються домовлятися з місцевими мешканцями або ж здаються у полон.

«При цьому полон – це не щось ганебне й він не означає перехід на сторону України. Ви зберігаєте життя й відмовляєтесь від агресивної війни, яка не прикрашає ні Росію, ні Білорусь», – заявив він.

Олексій Арестович також повідомив, що ведуться попередні переговори про те, щоб дати гарантії тим російським військовим, які здадуться в полон.

Нагадаємо, Збройні сили України щодня беруть у полон десятки військових Росії, частина з яких добровільно здається в полон. Станом уранці 27 лютого Міноборони оприлюднили нові дані про втрати ворога: 4300 особового складу.