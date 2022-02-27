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Україна – військовим Росії та Білорусі: Вас використовують як м'ясо. Здавайтесь у полон

Олексій Арестович повідомив, що Україна готова дати гарантії тим російським військовим, які добровільно здадуться.

Радник голови ОП Олексій Арестович закликав військових збройних сил Росії та Білорусі не виконувати злочинні накази та здаватися у полон Україні.

«По ходу кампанії, який ви можете відслідковувати, чудово видно – ще добу-дві і ви захлинетесь у наступі. Ваше командування використовує вас як м'ясо – інакше пояснити рух легкоброньованої техніки у великонаселені міста з дуже серйозною обороною такі, як Київ та Харків, та яку «розбивають» за годину – неможливо», – заявив він Арестович.

Він нагадав російським військовим, що зображеннями їхніх убитих товаришів по службі заповнений весь інтернет, а багато росіян вже намагаються домовлятися з місцевими мешканцями або ж здаються у полон.

«При цьому полон – це не щось ганебне й він не означає перехід на сторону України. Ви зберігаєте життя й відмовляєтесь від агресивної війни, яка не прикрашає ні Росію, ні Білорусь», – заявив він. 

Олексій Арестович також повідомив, що ведуться попередні переговори про те, щоб дати гарантії тим російським військовим, які здадуться в полон.

Нагадаємо, Збройні сили України щодня беруть у полон десятки військових Росії, частина з яких добровільно здається в полон. Станом уранці 27 лютого Міноборони оприлюднили нові дані про втрати ворога: 4300 особового складу.

Олег БазарОлег Базар, головний редактор LB.ua
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