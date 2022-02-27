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​​СБУ, Збройні сили та інші військові підрозділи знищують ворога по всій Україні, - СБУ

У спецслужбі розповіли про контррозвідувальні операції за останній час.

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України, Збройні сили та інші військові підрозділи продовжують знищувати російських окупантів по всій країні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Співробітники спецслужби виконують бойові завдання з іншими військовими підрозділами, а також займаються своєю класичною контррозвідувальною роботою", - йдеться в повідомленні.

У СБУ також розповіли про контррозвідувальні операції за останній час:

У Маріуполі:  Затримано групу російських розвідників. До її складу входило троє осіб. Встановлено, що вони збирали розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону. Отриману інформацію планували передати своїм кураторам через закриті канали зв'язку.

Під час обшуку у зловмисників виявлено 8 ноутбуків, флешносії, жорсткі диски з доказами розвідувально-підривної діяльності.

"У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ отримали важливу інформацію, яку буде використано для знищення загарбників", - зазначили в спецслужбі.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

У Миколаївській області: Знешкоджено ворожу диверсійно-розвідувальну групу РФ. Загарбники намагалися пробитися до стратегічних об’єктів.

Раніше на території регіону було ліквідовано ще 15 російських ДРГ.

У Вінниці: Затримали диверсанта воєнної розвідки РФ, який ставив мітки для ворожих прицільних обстрілів і ракетно-бомбових ударів. Він маскувався під "звичайного перехожого", при цьому мав спеціальне спорядження та автоматичну зброю.

На Прикарпатті: Затримано інформатора російських спецслужб. За даними СБУ, він збирав інформацію про переміщення української військової техніки в регіоні. Зловмисника затримали поблизу одного з військових об’єктів, по якому загарбники здійснили ракетний обстріл у перший день війни, 24 лютого.

Крім того, по всій території країни тривають комплексні заходи з відпрацювання звернень громадян щодо підозрілих осіб, виявлення і ліквідації ворожих міток, а також контрдиверсійна робота в інформаційній та кіберсферах.

"Ми працюємо 24/7! Разом переможемо!" - додали в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні підрозділ ЗСУ в районі населеного пункту Прилуки Чернігівської області знищив  танкову роту армії Росії.

На Київщині, в місті Буча, українська артилерія вщент розгромила групу російських військових, яка їхала на військовій техніці з позначками V.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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