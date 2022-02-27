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Українські хакери поклали десятки державних сайтів Білорусі, - Федоров

Серед них - сайт Нацбанку.

Українські хакери поклали десятки державних сайтів Білорусі, - Федоров
Фото: platforma-msb.org

Українські хакери унеможливили роботу десятків стратегічних сайтів Білорусі.

Про це 27 лютого повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Нацбанк Білорусі приліг, як і десятки других стратегічних сайтів. Українські кіберспеціалісти — найкращі", – написав він.

Нагадаємо, що українців закликають повідомити знайомих білорусів про можливе задіяння їхніх збройних сил у війні проти України.

Як повідомили у Держспецзв'язку, мешканці Росії та Білорусі не зможуть телефонувати і надсилати sms-повідомлення українцям. Раніше стало відомо, що українські мобільні оператори не будуть реєструвати користувачів з Росії та Білорусі

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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