Українські хакери поклали десятки державних сайтів Білорусі, - Федоров

Українські хакери унеможливили роботу десятків стратегічних сайтів Білорусі.

Про це 27 лютого повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Нацбанк Білорусі приліг, як і десятки других стратегічних сайтів. Українські кіберспеціалісти — найкращі", – написав він.

Нагадаємо, що українців закликають повідомити знайомих білорусів про можливе задіяння їхніх збройних сил у війні проти України.

Як повідомили у Держспецзв'язку, мешканці Росії та Білорусі не зможуть телефонувати і надсилати sms-повідомлення українцям. Раніше стало відомо, що українські мобільні оператори не будуть реєструвати користувачів з Росії та Білорусі