4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога

Оперативна інформація станом на 27 лютого від Генштабу та Командування повітряних сил ЗСУ:

РФ продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь. На аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів і два літаки Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України. Білоруське командування привело в бойову готовність частину своїх підрозділів.

Проводячи наступальну операцію в Україні, російські окупанти використовують заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій: захоплюють об’єкти соціальної інфраструктури, одягають форму українських військових, поліцейських і представників ДСНС, диверсійні групи спецпризначенців використовують карети швидкої допомоги та поліцейські машини, викрадені з лікарень та станцій швидкої допомоги; терористи займають приміщення дитячих таборів і шкіл, артилерія та РСЗО противника розгортаються на спортивних майданчиках.

У Києві нещодавно були помічені три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням загарбників. У Генічеському районі на Херсонщині російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С у житловій забудові. У напрямку Макарів - Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей і жінок.

Водночас морально-психологічний стан окупаційних військ низький. Біля Корюківки на Чернігівщині строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон. Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг.

Станом на 18:00 втрати противника в особовому складі склали близько 4500 осіб. Знищено та пошкоджено літаків – 27 од. (уточнюється), гелікоптерів – 26 од., танків ‒ близько 150 , ББМ ‒ понад 700 од., гармат – близько 50, один ЗРК БУК, чотири РСЗВ БМ-21 "Град", 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі, катери – дві одиниці. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Окупанти продовжують обстріли практично по всіх напрямках лінії фронту. Повітряні сили протистоять агресору і в небі, і на землі. Героїчно тримає оборону авіаційний гарнізон у Василькові, витримуючи масовані обстріли та атаки ворога. Воїни Повітряних сил мужньо дають відсіч агресору й у інших містах та військових гарнізонах.

За поточну добу бомбардувальна та штурмова авіація нанесла ракетно-бомбових ударів по шести колонах військової техніки окупантів. Штурмовики Су-25 у складі пар і ланок атакували і знищували колони ворожої техніки на Херсонщині та Чернігівщині. Бойову роботу штурмовиків по наземних цілях продовжила бомбардувальна авіація. Су-24М знищували колони ворожої техніки на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Підрозділами зенітних ракетних військ збито ворожий вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10". У черговий раз блискавично відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу «Bayraktar TB2», який завдав удару по колоні ЗРК «Бук-М1» коригованою авіаційною бомбою.