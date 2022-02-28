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Акції російських компаній на Лондонській біржі обвалилися до 75%, рубль пробив дно

Долар коштує 109,13 рубля, євро – 120,14.

Акції російських компаній на Лондонській біржі обвалилися до 75%, рубль пробив дно
Фото: EPA/UPG

Обвал акцій російських компаній на Лондонській біржі у понеділок, 28 лютого, сягнув позначки 75%. Папери НОВАТЕКу подешевшали на 54%, "Роснєфті" – на 45,51%, X5 Group – на 36,25%, "Сургутнєфтєгаза" – на 19%.

Як зазначає російський РБК, найсильніше постраждали основні блакитні фішки (акції найбільших, ліквідних і надійних компаній зі стабільними показниками одержуваних доходів і виплачуваних дивідендів. Термін виник за аналогією з блакитними фішками казино, що мають найвищу цінність, – ред.). Розписки "Сбербанку" впали на 75%, до $0,97 – це мінімальний рівень за всю історію. Папери "Газпрому" впали на 60% – до $2,25.

Разом з акціями різко слабшає російська валюта. На торгах Мосбіржі рубль щодо долара втратив 28%. Тепер долар коштує 109,13 рубля, євро – 120,14.

Як повідомляли, офіційну ранкову торгову сесію на Московській біржі, яка мала розпочатися о 7:00 за московським часом, було скасовано. Торги на валютному та грошовому ринку в понеділок, 28 лютого, відкрилися о 10:00 мск (09:00 за київським часом).

Курс долара під час ранкової сесії на Московській біржі виріс з 83 руб. (на такому рівні торги закрилися в п'ятницю, 25 лютого) до 90 руб. – нового історичного максимуму. Євро виріс із 93 руб. до 101 руб. Потім торги фактично зупинилися – долар, як і євро, уперся у верхні межі торгів.

Національна валюта РФ рекордно ослабла на тлі запровадження санкцій щодо Банку Росії, які вже запровадив Європейський Союз, а про плани ввести оголосили США та інші країни Великої сімки. Вони вирішили заборонити будь-які операції з резервами та активами ЦП. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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