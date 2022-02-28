"Російські фільми, йдіть нах*й": Megogo видалив усі російські стрічки

Онлайновий медіасервіс для перегляду фільмів, телеканалів і спортивних подій Megogo видалив з платформи бібліотеку російських кінострічок.

Про це компанія заявила на офіційній сторінці у Facebook.

"Русские фильмы, идите нах..! Наразі всі російські фільми видалено з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти України виступило із закликом накласти на Росію санкції у сфері культури.

"Зважаючи на те, що Російська Федерація свавільно порушує міжнародні договори та суспільні норми, вимагаємо слідом за політичними, економічними, спортивними й іншими санкціями накласти на неї також культурні санкції і тим самим обмежити її культурну присутність на міжнародній арені", — йдеться в петиції, розміщеній на офіційному сайті.