Курс рубля в Росії впав на 40%

Це лише на початку торгів.

Курс рубля щодо долара впав більш ніж на 40% через війну з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані видання BNO News.

"Російський рубль продовжує падати, зараз він упав на 41% щодо долара США на початку торгів - REU", - йдеться в повідомленні.

Фото: twitter.com/bnonews

При цьому зазначається, що з початком вторгнення Росії і повномасштабної війни проти України курс долара до рубля відразу піднявся до історичного максимуму - 89,6 рубля/долар, а євро - до 99,99 рублів.

Щоб стримати обвал, Банк Росії активно продавав валюту, що стало першою інтервенцією з 2014 року. Цей крок дозволив дещо відкотити курс, але наступні санкції напевне прискорять просідання російської валюти.

Нагадаємо, США розглядають можливість санкцій проти Банку Росії, який є центральним банком Російської Федерації. Це завдасть удару по більшій частині $643-мільярдних резервів, які накопичив Путін.