Daimler припиняє співпрацю з російським КАМАЗом

На спільне підприємство Daimler Kamaz Rus не буде поставлено жодної вантажівки, не постачатимуть і деталей комплектування для російського "камаза".

Німецький виробник вантажівок Daimler Truck припиняє будь-яку співпрацю з найбільшим виробником важких вантажівок у Росії ПАТ "КАМАЗ". Про це повідомляє Liga з посиланням на Handelsblatt.

У Daimler Truck заявили, що на спільне підприємство Daimler Kamaz Rus не буде поставлено жодної вантажівки, не постачатимуть і деталей комплектування для російського "камаза". Також повідомляють, що автоконцерн Mercedes-Benz, дочірнім підприємством якого є Daimler Truck, вивчає можливість продажу своєї 15% частки в російському автогіганті.

Російський КАМАЗ опинився у списку санкцій Євросоюзу, куди увійшла низка промислових компаній через військову агресію Росії в Україні.

Нагадаємо, раніше норвезька енергетична компанія Equinor заявила про зупинку нових інвестицій в Росію. Також найбільші світові виробники процесорів Intel та AMD припинили постачання своєї продукції до Росії.