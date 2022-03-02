Ціна акцій Сбербанку на Лондонській біржі обвалилася до $0,01

Центральний банк РФ підвищив курс долара на 3 березня до 103,25 руб., курс євро – до 114,55 руб.

Депозитарні розписки російського державного Сбербанку вранці середи, 2 березня, на Лондонській біржі знизилися до $0,01. Вони втратили 99,91% вартості.

Це сталося після оголошення про закриття європейських дочок банку.

Про це свідчать дані біржі.

Раніше Сбербанк РФ заявив, що його дочірні банки в Європі зіткнулися з аномальним відпливом грошових коштів і загрозою безпеці працівників і відділень. Через це банк більше не зможе здійснити постачання ліквідності європейським дочірнім компаніям за розпорядженням центрального банку, але "рівень його капіталу та якість активів достатні для виплати всім вкладникам".

Водночас Центральний банк РФ підвищив курс долара на 3 березня до 103,25 руб., курс євро – до 114,55 руб.

Лише за останню добу російську економіку наздогнала чергова порція санкцій через війну з Україною.

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