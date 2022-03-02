Ціна акцій Сбербанку на Лондонській біржі обвалилася до $0,01

Депозитарні розписки російського державного Сбербанку вранці середи, 2 березня, на Лондонській біржі знизилися до $0,01. Вони втратили 99,91% вартості.
Це сталося після оголошення про закриття європейських дочок банку.
Про це свідчать дані біржі.
Раніше Сбербанк РФ заявив, що його дочірні банки в Європі зіткнулися з аномальним відпливом грошових коштів і загрозою безпеці працівників і відділень. Через це банк більше не зможе здійснити постачання ліквідності європейським дочірнім компаніям за розпорядженням центрального банку, але "рівень його капіталу та якість активів достатні для виплати всім вкладникам".
Водночас Центральний банк РФ підвищив курс долара на 3 березня до 103,25 руб., курс євро – до 114,55 руб.
Лише за останню добу російську економіку наздогнала чергова порція санкцій через війну з Україною.
Зокрема:
- уряд США заборонив російським літакам літати в американському повітряному просторі після аналогічних кроків ЄС та Канади;
- компанія Apple зупинила експорт у Росію та обмежила інші сервіси;
- Канада заборонила операції з Центробанком Росії;
- Instagram заблокував всі акаунти RT і Sputnik у 27 європейських країнах;
- японські Honda та Mazda оголосили про припинення експорту авто, мотоциклів і комплектуючих до Росії;
- американський автовиробник Ford Motor (SPB: F) Company оголосив про припинення діяльності в Росії, включно зі СП із групою "Соллерс (MOEX: SVAV) Авто" з випуску LCV Ford Transit у Татарстані;
- компанії Boeing та Airbus призупинили підтримку авіакомпаній із Росії та припинили доставку запасних частин;
- судноплавна група Maersk тимчасово припинила всі перевезення в Росію та з Росії;
- Каннський фестиваль відмовився приймати офіційну делегацію Росії цього року;
- біржова організація Deutsche Börse з 2 березня припинила торгівлю всіма російськими цінними паперами;
- Міжнародний союз ковзанярів (ISU) усунув російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань із фігурного катання, шорттреку та ковзанярського спорту.