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За два тижні війни в Маріуполі загинули 1170 мешканців, 47 сьогодні поховали в братській могилі

Люди – без води, тепла, електроенергії, газу, мешканці розтоплюють сніг, щоб попити, і палять дрова.

За два тижні війни в Маріуполі загинули 1170 мешканців, 47 сьогодні поховали в братській могилі
Фото: Pravda Gerashchenko

У Маріуполі за два тижні війни внаслідок обстрілів і цілеспрямованого знищення людей загинули 1170 мирних мешканців.

Про це в середу, 9 березня, повідомив заступник міського голови Сергій Орлов, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Загинуло щонайменше 1170 людей, 47 сьогодні було поховано в братській могилі", – сказав Орлов.

Він наголосив, що місто перебуває під безперервним обстрілом Росії, відбувається геноцид українців.

"Люди – без води, тепла, електроенергії, газу, мешканці розтоплюють сніг, щоб попити, і палять дрова. Що це, як не справжній геноцид українців, розпочатий Путіним і його генералами! Не пробачимо московській нашесті знищення українського народу!" – сказав Сергій Орлов.

Раніше сьогодні повідомляли, що російські окупанти завдали артудару по пологовому будинку №2 у Маріуполі. Зі слів очевидців, пологового будинку більше нема, багато поранених і вбитих жінок.

За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, знищено приміщення пологового, а також лікарні, дитячого відділення і терапії.

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