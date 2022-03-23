На Харківщині в результаті обстрілів російських окупантів загинула секретар селищної ради

У селищі Старий Салтів, що в Харківській області, внаслідок обстрілів російських окупантів загинула секретар селищної ради.
Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.
Жінка була смертельно поранена уламком, коли намагалася дістатися до укриття.
Загибла більшу частину життя пропрацювала директором дитячого садка у Старому Салтові, була депутаткою місцевої ради, а близько року тому стала секретарем Старосалтівської селищної ради, повідомили в Харківській ОВА.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої.
"Обіцяємо, що зробимо все, аби російські загарбники понесли найжорсткіше покарання за кожну жертву розв'язаної ними війни", - наголосили в обласній адміністрації.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілу Шевченківського району Києва госпіталізували одну людину. Ввечері окупанти завдали удару по Подільському району Києва. Загинула людина.