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Верховна рада дозволила Нацбанку передавати майно Міністерству оборони

Мова йде про майно, отримане в рахунок погашення боргу за наданими банкам кредитами на підтримку ліквідності.

Верховна рада дозволила Нацбанку передавати майно Міністерству оборони
Фото: Макс Требухов

У суботу, 9 грудня 2023 року, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10023, за який проголосували 255 депутатів.

Документ дозволяє Національному банку України безоплатно передавати Міністерству оборони нерухоме та пов'язане з ним майно, отримане в рахунок погашення боргу за наданими банкам кредитами. 

Як вказано у пояснювальній записці, законопроєкт розроблено з метою ефективного використання наявного у Національного банку майна та для підтримки ліквідності. 

Також цей механізм дасть змогу державі отримати додаткові можливості, пов'язані із забезпеченням військовослужбовців Збройних сил України належними місцями для дислокації, відпочинку та відновлення, а також зі зберіганням, ремонтом і вдосконаленням техніки та обладнання, що частково забезпечить потреби держави у відсічі збройної агресії проти України.

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