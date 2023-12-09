Верховна рада дозволила Нацбанку передавати майно Міністерству оборони

У суботу, 9 грудня 2023 року, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10023, за який проголосували 255 депутатів.
Документ дозволяє Національному банку України безоплатно передавати Міністерству оборони нерухоме та пов'язане з ним майно, отримане в рахунок погашення боргу за наданими банкам кредитами.
Як вказано у пояснювальній записці, законопроєкт розроблено з метою ефективного використання наявного у Національного банку майна та для підтримки ліквідності.
Також цей механізм дасть змогу державі отримати додаткові можливості, пов'язані із забезпеченням військовослужбовців Збройних сил України належними місцями для дислокації, відпочинку та відновлення, а також зі зберіганням, ремонтом і вдосконаленням техніки та обладнання, що частково забезпечить потреби держави у відсічі збройної агресії проти України.
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