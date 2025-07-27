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Від російських обстрілів на Донеччині загинули двоє цивільних, є поранені

Троє мирних мешканців зазнали поранень.

Від російських обстрілів на Донеччині загинули двоє цивільних, є поранені
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Упродовж минулої доби російські війська вбили та поранили 5 мирних мешканців Донецької області.

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Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 26 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Мирнограді", – ідеться в повідомленні.

Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.

Фото: Вадим Філашкін

З початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині 3378 людей загинули, 7681 людина зазнала поранень. 

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • Унаслідок російського обстрілу у Дружківці на Донеччині одна людина поранена, десять – врятованих. Пошкоджені 43 будинки.
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