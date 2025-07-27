Ворог завдав понад 800 ударів по Запорізькій області, – ОВА

Надійшло 16 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури.

201 артилерійський удар завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

26 авіаційних ударів завдала російська армія по Оріхову, Гуляйполю, Щербакам та Білогірʼю.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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