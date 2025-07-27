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Ворог завдав понад 800 ударів по Запорізькій області, – ОВА

Зруйновані квартири та об'єкти інфраструктури.

Ворог завдав понад 800 ударів по Запорізькій області, – ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські окупанти завдали 810 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

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Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

26 авіаційних ударів завдала російська армія по Оріхову, Гуляйполю, Щербакам та Білогірʼю. 

579 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Омельник, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

4 обстріли із РСЗВ накрили Юрківку та Новоданилівку. 

201 артилерійський удар завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури.
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