Росіяни знову атакували Харків та передмістя безпілотниками

Під ударом РФ також опинився Куп'янський район.

Уночі 27 липня російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову та передмістю безпілотниками. Ворог спрямував на місто 10 БпЛА.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. По Харкову росіяни спрямували 10 БпЛА по Київському району міста. Пошкоджені цивільне підприємство, приватний будинок. У Харківському районі пошкоджено виробничо-господарчу споруду.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали ще 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів немає постраждалих.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

10 некерованих авіаційних ракет;

9 КАБ;

35 БпЛА типу «Шахед»;

11 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони.

У Куп'янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (м. Куп'янськ, с. Катеринівка, с. Рогозянка).