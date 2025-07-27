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Росіяни знову атакували Харків та передмістя безпілотниками

Під ударом РФ також опинився Куп'янський район.

Росіяни знову атакували Харків та передмістя безпілотниками
Фото: Олег Синєгубов

Уночі 27 липня російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову та передмістю безпілотниками. Ворог спрямував на місто 10 БпЛА.

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Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. По Харкову росіяни спрямували 10 БпЛА по Київському району міста. Пошкоджені цивільне підприємство, приватний будинок. У Харківському районі пошкоджено виробничо-господарчу споруду. 

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали ще 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів немає постраждалих.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 10 некерованих авіаційних ракет;
  • 9 КАБ;
  • 35 БпЛА типу «Шахед»;
  • 11 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони.

У Куп'янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (м. Куп'янськ, с. Катеринівка, с. Рогозянка).
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