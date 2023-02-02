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Польський журнал «Jazz Forum» присвятив новий випуск Україні

Журнал дає доступ до української музики через QR-коди.

Фото: Jazz Forum

Найбільший джазовий журнал Польщі «Jazz Forum» спільно з Українським інститутом випустив спеціальне видання присвячене українській джазовій сцені. Про це повідомила пресслужба Українського інституту.

Видання опублікувало статті про історію джазу в Україні, українських жінок у цій індустрії та джазову сцену під час війни. Також у журналі можна побачити матеріали виставки «Українські джазмени на війні», ознайомитися з історіями музикантів та послухати їхню музику завдяки QR-кодам. 

На обкладинці журналу зображені українські музиканти Анастасія Литвинюк та Ігор Гнидин, які виїхали до Варшави 24 лютого, а також Роман Хранюк, джазовий музикант та волонтер. 

За словами Українського інституту, у випуску окреме місце займають рецензії польських фахівців на 11 українських альбомів, які вийшли упродовж останніх трьох років. 

«Тема України дуже близька моєму серцю, і ви можете знайти його значну частину у випуску Jazz Forum 1-2/2023. Багато українських музикантів покинули свою країну, рятуючись від війни. Багато хто жив за кордоном до її початку. Багато хто вирішив залишитися і захищати країну. Ми хотіли об'єднати історії всіх цих людей. Присвячуємо це видання з почуттям вдячності, захоплення та поваги нашим українським друзям», — коментує Ася П’єчиколан, асистентка головного редактора «Jazz Forum». 

Нагадаємо, французький письменник Бернар-Анрі Леві зняв документальний фільм про Україну до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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