Польща не задоволена десятим пакетом санкцій проти Росії

Польща не задоволена 10 пакетом санкцій проти Росії, який підготував Європейський Союз. Він надто мʼякий.

Про це польський премʼєр Матеуш Моравецький повідомив під час брифінгу в Києві.

"Ми пропонуємо, щоб там були різні особи, російські продукти, зокрема ми клопочемося, щоб це був каучук, інші петрохімічні вироби, щоб такі продукти були заблоковані. Тому що спираючись на їх продаж Росія підсилює свою воєнну машину. Я в контакті з групою наших переговірників у Брюселі", – сказав він, додавши, що Варшава тисне на союзників стосовно більш жорстких заходів.

Зокрема, Польща хоче, щоб у список внесли винятково шкідливих російських пропагандистів.

Президент Володимир Зеленський додав, що з санкційним пакетом можна трішки й почекати, якщо в результаті ці санкції потужно вдарять по агресору.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу учора не досягли згоди щодо нових санкцій проти Росії і запланували додаткові переговори. Санкційний пакет мали оголосити в річницю повномасштабного вторгнення. Санкції мають ускладнити фінансування війни, зокрема шляхом відключення від SWIFT нових банків.

До чорного списку внесуть осіб, пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції за виробництво безпілотників, які використовуються проти України.