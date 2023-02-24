Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив фото зустрічі танків Leopard 2 в Україні.
"Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також заїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити. Перші 4 танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким", - йдеться в дописі Шмигаля у телеграмі.
Також урядовці привітали екіпажі українських танкістів, які, за словами прем'єра, вже мають успішний бойовий досвід.
Нагадаємо, Польща поставила до України перші чотири танки Leopard 2.
Також прем'єр Моравецький заявив, що на черзі - 60 танків PT-91.