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Шмигаль оприлюднив фото із зустрічі танків Leopard 2 в Україні

"Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також заїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити", - зауважив прем'єр.

Шмигаль оприлюднив фото із зустрічі танків Leopard 2 в Україні
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив фото зустрічі танків Leopard 2 в Україні.

"Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також заїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити. Перші 4 танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким", - йдеться в дописі Шмигаля у телеграмі.

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Також урядовці привітали екіпажі українських танкістів, які, за словами прем'єра, вже мають успішний бойовий досвід. 

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Нагадаємо, Польща поставила до України перші чотири танки Leopard 2.

Також прем'єр Моравецький заявив, що на черзі - 60 танків PT-91.

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