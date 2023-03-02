У МЗС України закликали Євросоюз не послаблювати санкції проти Росію та готувати 11-ий пакет

Міністерство закордонних справ України вважає, що Євросоюзу не час послаблювати санкційний тиск на Росію, допоки триває війна, і готувати 11-ий пакет санкцій.

Про це йдеться в дописі речника МЗС Олега Ніколенка у фейсбуці.

"Реальність така, що Росія досі має доступ до величезних фінансових та технологічних ресурсів. А це - сотні мільйонів доларів, які вона спрямовує на вбивство цивільного населення та знищення інфраструктури в Україні. Тому не час послаблювати санкційний тиск, допоки триває війна в серці Європи. Жодним чином не зменшуючи важливість усунення лазівок для обходу санкцій, ми переконані, що ЄС має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення наступного, 11-го пакету санкцій", - наголосив Ніколенко.

Речник МЗСУ відзначив, що останній пакет санкцій від 24 лютого 2023 року суттєво розширив список російських фізичних та юридичних осіб та заборонив новим російським ЗМІ мовлення на території ЄС.

"Водночас до 10-го санкційного пакету не увійшла низка інших елементів, на яких наполягала Україна: ядерна енергетика, зокрема подальше обмеження діяльності корпорації “Росатом”, причетної до окупації Запорізької атомної станції, ІТ-технології, продаж діамантів, морська логістика", - зауважив Ніколенко.

Також речник відомства відреагував на заяву спеціального посланника ЄС Девіда О'Саллівана про нібито зміну в акцентах подальшої європейської санкційної політики проти Росії. Йдеться про те, що після ухвалення десятого пакету санкцій Єврокомісія планує сфокусуватися на забезпеченні дотримання вже чинних обмежень.

"Посилення санкційного тиску та забезпечення дотримання вже чинних обмежень мають йти паралельними треками і доповнювати один одного", - зазначив Ніколенко і додав, що українська сторона підтримує розширення санкційної коаліції, зокрема шляхом залучення країн Азії та Латинської Америки.

Нагадаємо, спеціальний представник Євросоюзу з питань санкцій Девід О’Салліван заявив, що планує зосередитися на їх реалізації та боротьбі з обходом обмежень.

Тим часом представники США, Євросоюзу та Великобританії закликали Обʼєднані Арабські Емірати припинити експорт до Росії критично важливих товарів, які Москва може використати у військових цілях.