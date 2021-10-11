Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Артист московського Большого театру загинув під час вистави на очах глядачів
Артист московського Большого театру загинув під час вистави на очах глядачів
Президента Чехії терміново госпіталізували, він у реанімації (оновлено)
Президента Чехії терміново госпіталізували, він у реанімації (оновлено)
У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
Під час акції біля будинку Порошенка у Козині відбулися сутички
Під час акції біля будинку Порошенка у Козині відбулися сутички
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Під будинками Зеленського і Порошенка тривають акції протесту
Під будинками Зеленського і Порошенка тривають акції протесту
ГоловнаПраво

ВАКС залишив Чауса під домашнім арештом до 14 грудня

Таке рішення суд ухвалив ще 6 жовтня.

ВАКС залишив Чауса під домашнім арештом до 14 грудня
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд продовжив до 14 грудня цілодобовий домашній арешт для колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Про це з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пишуть Українські Новини.

За даними відомства, таке рішення суд ухвалив ще 6 жовтня.

Чаус також зобов'язаний ходити з електронним браслетом як мінімум до цього часу, а також не повинен залишати Україну (здати закордонний паспорт для виїзду за кордон).

Нагадаємо, Чаусу інкримінуються отримання в 2016 році 150 тис. доларів хабара за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Отримані кошти суддя зберігав у скляних банках.

Після висунення звинувачень суддя втік до Молдови, де просив політичного притулку, але отримав відмову.

У Молдові Чауса заарештовували на 15 діб і тримали під домашнім арештом, але зрештою колишній суддя жив там аж до весни 2021 року, коли його нібито викрала група невідомих озброєних людей в Кишиневі.

Згодом з'ясувалося, що колишнього суддю вивезли в Україну. За даними молдовських правоохоронців, до цього безпосередньо причетні працівники українського посольства і, можливо, спецслужби. 

Через півтора місяця після свого зникнення Чаус раптово оприлюднив відеозвернення, в якому сказав, що його не викрадали, і пообіцяв викривальні заяви. У червні він записав ще одне відео, в якому звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у зведенні рахунків та помсті.

До кінця липня Чаус не давав про себе знати, аж поки не прийшов у самих шортах до глави громади селища на Вінничині. НАБУ заявило, що Чауса перехопили працівники СБУ, і попросили вийти цих правоохоронців на зв'язок. Оскільки Чаус є підозрюваним у корупційній справі, займатися ним мало саме НАБУ. 

Навіть адвокати Чауса не знали, куди везуть їхнього підзахисного – до Служби безпеки чи Антикорупційного бюро. Потім з'ясувалося, що детективи НАБУ влаштували буквальну гонку за авто СБУ, в якому нібито везли Чауса. Місце перебування колишнього судді було невідоме кілька діб, аж поки його не затримали в "Феофанії".

4 серпня екссудді Чаусу призначили цілодобовий домашній арешт. 16 серпня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила рішення про запобіжний захід для Чауса без змін.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також