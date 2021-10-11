ВАКС залишив Чауса під домашнім арештом до 14 грудня

Вищий антикорупційний суд продовжив до 14 грудня цілодобовий домашній арешт для колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Про це з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пишуть Українські Новини.

За даними відомства, таке рішення суд ухвалив ще 6 жовтня.

Чаус також зобов'язаний ходити з електронним браслетом як мінімум до цього часу, а також не повинен залишати Україну (здати закордонний паспорт для виїзду за кордон).

Нагадаємо, Чаусу інкримінуються отримання в 2016 році 150 тис. доларів хабара за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Отримані кошти суддя зберігав у скляних банках.

Після висунення звинувачень суддя втік до Молдови, де просив політичного притулку, але отримав відмову.

У Молдові Чауса заарештовували на 15 діб і тримали під домашнім арештом, але зрештою колишній суддя жив там аж до весни 2021 року, коли його нібито викрала група невідомих озброєних людей в Кишиневі.

Згодом з'ясувалося, що колишнього суддю вивезли в Україну. За даними молдовських правоохоронців, до цього безпосередньо причетні працівники українського посольства і, можливо, спецслужби.

Через півтора місяця після свого зникнення Чаус раптово оприлюднив відеозвернення, в якому сказав, що його не викрадали, і пообіцяв викривальні заяви. У червні він записав ще одне відео, в якому звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у зведенні рахунків та помсті.

До кінця липня Чаус не давав про себе знати, аж поки не прийшов у самих шортах до глави громади селища на Вінничині. НАБУ заявило, що Чауса перехопили працівники СБУ, і попросили вийти цих правоохоронців на зв'язок. Оскільки Чаус є підозрюваним у корупційній справі, займатися ним мало саме НАБУ.

Навіть адвокати Чауса не знали, куди везуть їхнього підзахисного – до Служби безпеки чи Антикорупційного бюро. Потім з'ясувалося, що детективи НАБУ влаштували буквальну гонку за авто СБУ, в якому нібито везли Чауса. Місце перебування колишнього судді було невідоме кілька діб, аж поки його не затримали в "Феофанії".

4 серпня екссудді Чаусу призначили цілодобовий домашній арешт. 16 серпня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила рішення про запобіжний захід для Чауса без змін.