Арбітраж щодо захоплення Росією українських моряків почнеться 11 жовтня, першою заслухають Росію

Міжнародний арбітражний суд, створений відповідно до Конвенції ООН з морського права, наступного тижня проведе у Гаазі слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно незаконного захоплення трьох українських кораблів разом з екіпажами у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Про це повідомляє "Укрінформ".

У понеділок, 11 жовтня, суд заслухає аргументи російської сторони. У вівторок, 12 жовтня, слово матиме українська делегація.

Другий раунд дебатів сторін відбудеться 14 та 15 жовтня. Також зарезервовано дату 16 жовтня на випадок необхідності.

Вступне слово, зроблене представниками кожної зі сторін, транслюватиметься на сайті суду.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі ВМС України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Росія обстріл і захоплення українських кораблів визнала.

18 листопада 2019 року, після 358 днів незаконного захоплення, катери й буксир передали Україні в нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права. 20 листопада вони прибули на базу в Очаків. При цьому судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів, у практично знищеному стані. При огляді з'ясувалося, що росіяни зняли все радіоустаткування, а також унітази, кухонні плити, плафони розетки.

Українські моряки повернулися додому 7 вересня 2019 року під час обміну полоненими у форматі 35 на 35.