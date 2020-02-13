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ГлавнаяПраво

Полицейскому, который бил задержанного дубинкой и заставлял приседать, объявили о подозрении

Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Полицейскому, который бил задержанного дубинкой и заставлял приседать, объявили о подозрении
Фото: nikvesti.com

Прокуратура сообщила о подозрении полицейскому по факту превышения служебных полномочий и насилия над человеком.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По версии следствия, сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно, безосновательно наносил удары гражданину резиновой дубинкой и угрожая причинением телесных повреждений, заставлял его выполнять физические упражнения", - говорится в сообщении.

Видео издевательства полицейским над человеком распространилось в Facebook и YouTube.

Издевательства, о которых идет речь, имели место в июле 2019 года в отделении полиции г. Ямполь Винницкой области.

Прокуратура просит взять полицейского под стражу. Дело расследуют по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Ранее Офис генпрокурора сообщил о подозрении в пытках начальнику и следователю отдела полиции в Одесской области.

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