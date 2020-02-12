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ВАКС обязал Микитася носить электронный браслет до 14 апреля

Решение принято 12 февраля.

ВАКС обязал Микитася носить электронный браслет до 14 апреля
Фото: maxim-mikitas.com

Высший антикоррупционный суд еще на два месяца продлил срок действия обязательств, возложенных на экс-президента государственной корпорации "Укрбуд", народного депутата Украины VIII созыва Максима Микитася.

Решение суда было принято в среду, 12 февраля, сообщает пресс-служба ВАКС.

"Подозреваемый обязан выполнять возложенные на него ранее обязательства. В частности: не оставлять место жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронное средство контроля (браслет)", - говорится в сообщении.

В ВАКС уточнили, что экс-президент "Укрбуда" подозревается в присвоении имущества Национальной гвардии, с которой "Укрбуд" заключил соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс, а Нацгвардия за это должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016-17 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева, стоимость которых, как потом установила проведенная экспертиза, оказалась на 81,6 млн грн меньше.

4 октября Микитасю избрали меру пресечения в виде залога в 5,5 млн гривен. Апелляционная палата изменила его на содержание под стражей с альтернативой залога в 80 млн гривен. В случае внесения залога подозреваемый обязался носить электронный прибор контроля.

25 октября родственники бывшего народного депутата и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася внесли за него 80 млн гривен залога, в тот же день он вышел из СИЗО.

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