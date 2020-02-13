Прокуратура открыла производство против бывшего зама Матиоса

Офис генерального прокурора открыл производство против бывшего первого заместителя главного военного прокурора Владимира Жербицкого.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Производство открыто на основании информации в средствах массовой информации. Речь о публикации журналистов "Наші гроші. Львів". Они сообщили, что Жербицкий, который расследовал причастность нардепа Юрия Бойко к сделкам Сергея Курченко со сжиженным газом, стал совладельцем ООО "Трускавецкие лечебные воды", принадлежавшего людям из окружения нардепа.

Эти факты будут проверять в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса, то есть получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Расследование поручили Национальному антикоррупционному бюро.

Напомним, по информации бывшего народного депутата Сергея Лещенко, в Генеральной прокуратуре еще в 2015 году подготовили ходатайство о снятии неприкосновенности с Юрия Бойко. Ему якобы вменяли помощь Курченко в махинациях со сжиженным газом.

До парламента это дело таки не дошло.