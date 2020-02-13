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Прокуратура открыла производство против бывшего зама Матиоса

Прокурор якобы получил месторождение минеральной воды от окружения Бойко.

Прокуратура открыла производство против бывшего зама Матиоса
Фото: 5.ua

Офис генерального прокурора открыл производство против бывшего первого заместителя главного военного прокурора Владимира Жербицкого.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Производство открыто на основании информации в средствах массовой информации. Речь о публикации журналистов "Наші гроші. Львів". Они сообщили, что Жербицкий, который расследовал причастность нардепа Юрия Бойко к сделкам Сергея Курченко со сжиженным газом, стал совладельцем ООО "Трускавецкие лечебные воды", принадлежавшего людям из окружения нардепа.

Эти факты будут проверять в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса, то есть получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Расследование поручили Национальному антикоррупционному бюро.

Напомним, по информации бывшего народного депутата Сергея Лещенко, в Генеральной прокуратуре еще в 2015 году подготовили ходатайство о снятии неприкосновенности с Юрия Бойко. Ему якобы вменяли помощь Курченко в махинациях со сжиженным газом.

До парламента это дело таки не дошло.

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