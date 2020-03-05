В Донецкой области в результате обстрела российских оккупационных войск поврежден газопровод, в связи с чем жители могут остаться без газоснабжения.
По данным пресс-центра ООС, обстрел велся на поражение из минометов калибра 122 мм из оккупированной Горловки по позициям ВСУ возле Новоселовки.
"В результате разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, який проходит недалек от с.Новоселовка, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения.
В штабе ООС подчеркнули, что под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители.