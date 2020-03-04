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На Донбассе украинский военный получил тяжелые ранения

С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь.

На Донбассе украинский военный получил тяжелые ранения
Фото: Штаб ООС

Утром 4 марта украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Об этом сообщил пресс-центр Министерства обороны.

"По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение", - сказано в сообщении.

Всего с начала текущих суток боевики дважды открывали огонь в сторону украинских позиций. Оба обстрела произошли утром на луганском направлении и участки разведения сил и средств не затронули. В ходе обстрелов незаконные вооруженные формирования использовали станковые и ручные противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра, 82 мм минометы.

"В обоих случаях наши воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного договоренностями", - отметили в Минобороны.

Напомним, за 3 марта в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Они применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.

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