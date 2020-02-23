Неподалеку Орехово боевики выпустили 29 мин по позициям ВСУ

С начала суток российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов потерь среди военнослужащих не было.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в опубликованной в фейсбуке вечерней сводке.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Талаковки - с беспилотного летательного аппарата враг осуществил по украинским позициям гранатометный выстрел.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов: рядом с Травневым - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку Орехово боевики устроили два обстрела из 120-мм миномета, выпустив 29 мин. В районе Новоалександровки противник два раза обстреливал позиции украинских военных: из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета.

Кроме того, рядом с населенным пунктом Хутор Вольный боевики стреляли из миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого-4 - из 82-мм минометов противник выпустил 15 мин; неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин.

В районе Новозвановки боевики обстреляли позиуии ВСУ из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета. Рядом с Луганским противник два раза нарушил "тишину", выпустив из миномета калибра 120 мм 2 мины и 9 мин из 82-мм минометов, а также вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем.

Напомним, боевики выпустили 20 мин по позициям ООС у Крымского. Всего в субботу, 22 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил ранение.