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На съезде "Слуги народа" выступил освобожденный из плена украинец Савин

Зеленский "поднял нас из подвалов, поднимет и нашу страну".

На съезде "Слуги народа" выступил освобожденный из плена украинец Савин
Фото: Макс Левин

На съезде партии "Слуги народа", который в субботу начался в концертно-выставочном центре "Парковый", выступил освобожденный из плена украинец Василий Савин.

Как сообщает корреспондент LB.ua, он поблагодарил президента Владимира Зеленского за освобождение и выразил ему полную поддержку.

"Только благодаря президенту я сегодня имею великую честь стоять на этой трибуне и обратиться к съезду, высшему органу нашей партии и передать приветствие от партийной организации "Слуга народа" донецких политзаключенных", - сказал Савин.

"Он поднял нас из подвалов, поднимет и нашу страну. А все мы в этом ему поможем", - добавил он.

Выступление Савина делегаты "Слуги народа" встретили овациями.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.

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