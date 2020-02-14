Главная — Блоги — Наталії Шимків — 14 февраля 2020, 19:55 Єрмак, “вода” в Крим, День Валентина: тижневий огляд новин з Наталією Шимків Наталія Шимків , журналіст LB.ua Facebook Twitter Чим в Офісі Президента займатиметься Андрій Єрмак? За що вибачився голова партії “Слуга народу” Давид Арахамія? Як світ готувався до Дня всіх закоханих? Наталія Шимків , журналіст LB.ua Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram Темы: Крым, день Валентина, Андрей Ермак, видеоблог Facebook Twitter