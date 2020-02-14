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Єрмак, “вода” в Крим, День Валентина: тижневий огляд новин з Наталією Шимків

Чим в Офісі Президента займатиметься Андрій Єрмак? За що вибачився голова партії “Слуга народу” Давид Арахамія? Як світ готувався до Дня всіх закоханих?

Наталія Шимків Наталія Шимків , журналіст LB.ua
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