Боевики "ДНР" отменили на оккупированной территории государственный статус украинского языка

Оккупационная администрация в Донецкой области в пятницу, 6 марта, объявила об отмене государственного статуса украинского языка.

За это проголосовали "депутаты" так называемого "Народного совета ДНР".

Оккупанты заявили, что их решение не нарушает права жителей Донецкой области, потому что они могут использовать украинский язык для частного общения, при получении дошкольного, начального и среднего образования.

"Установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей. В современных реалиях при установлении статуса государственного "ДНР" и необходимо учитывать интенсивность интеграционных процессов между "ДНР" и РФ", - заявил представитель главаря "ДНР" Алексей Сухинин.

Напомним, что в ноябре 2019 года накануне нормандской встречи в "ДНР" заявили о претензиях на всю Донецкую область, приняв "закон" о границе.