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Касько ушел из прокуратуры вслед за Рябошапкой

Временным генпрокуратуром стал Чумак.

Касько ушел из прокуратуры вслед за Рябошапкой
Фото: lbc.com.ua

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько ушел из Офиса генерального прокурора вслед за своим начальником Русланом Рябошапкой.

Об этом пишут со ссылкой на свои источники ZN.ua и "Украинские новости".

В связи с этим временно исполняющим обязанности генерального прокурора будет не Касько, а другой заместитель Рябошапки - Виктор Чумак.

Напомним, Касько уже несколько раз работал в органах прокуратуры.

С 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы был старшим прокурором Генеральной прокуратуры Украины.

В 2005-2007 годах занимался юридической практикой.

Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года.

С 2010 по 2014 годы снова занимался адвокатской деятельностью.

В 2014 году был назначен заместителем генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Касько и еще один заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, прозванные "молодыми прокурорами", считались реформаторами ГПУ и имели поддержку Запада в этом вопросе. При этом США и ЕС неоднократно требовали отставки генпрокурора Виктора Шокина и в конце концов добились ее усилиями вице-президента США Джо Байдена.

После отставки в 2016 году занялся адвокатской деятельностью, в том числе защищал интересы скандальной компании "Трейд Коммодити", из-за чего его попросили уйти из правления Transparency International Ukraine".

В сентябре 2019 года вернулся в Генеральную прокуратуру, став первым заместителем Руслана Рябошапки.

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