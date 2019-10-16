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Игрок "Ливерпуля" вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Трент Александр-Арнольд поддерживает восходящий тренд.

Защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Трент Александр-Арнольд вошел в новое издание Книги рекордов Гиннесса, сообщает официальный сайт ее организаторов.

21-летний англичанин попал в Книгу благодаря своим 12 результативным передачам в течение прошлого сезона Английской Премьер-Лиги - рекордный результат среди всех защитников элитного английского дивизиона.

Всего во всех соревнованиях прошлого сезона Трент отметился 16 ассистами.

В нынешнем сезоне Александр-Арнольд поддерживает реноме атакующего защитника и уже успел отдать 3 ассиста в 12 матчах мерсисайдцев во всех турнирах, два из них пришлись на матчи АПЛ.

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