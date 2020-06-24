В Киеве разрешили работу кинотеатров, ресторанов и бассейнов

В Киеве в рамках смягчения карантина разрешили работу ресторанов и кафе, бассейнов, кинотеатров и театров. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Правительство разрешило и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов и кафе (без детских комнат; бассейнов (для индивидуальных тренировок); кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними)", - сообщил он.

Также, по словам мэра, в Киеве разрешили проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Вместе с тем, город будет контролировать соблюдение правил.

"Подчеркиваю: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям. И это не страшилка. Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься! Соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция", - добавил Кличко.

Напомним, с 11 мая в Киеве в рамках смягчения карантина открылись рестораны, магазины и парикмахерские.

Сначала в ресторанах открыли лишь летние площадки, а позже заведениям разрешили пускать гостей внутрь.