Количество заболевших коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 99 человек

Больше всего случаев заболевания - в Деснянском районе и в Оболонском.

За прошлые сутки количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 99 человек, до 4 528, среди заболевших - пятеро медиков. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось на 99 человек. На сегодня в столице уже 4 528 подтвержденных случаев заболевания COVID-19... Заболели, в том числе, и 5 медиков", - сказал он.

Среди заболевших: 60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет, 31 мужчина от 19 до 74 лет, а также три девочки возрастом от 1 года до 14 лет, 5 мальчиков - от 1 года до 11 лет.

Госпитализированы были 14 пациентов, другие находятся на самоизоляции.

За прошедшие сутки выздоровели 25 человек, за все время выздоровели 1 440 человек.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 21 и в Оболонском - 18.

Напомним, Министерство здравоохранения готовится открывать вторую волну больниц, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19.