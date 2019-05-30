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В Киеве переименуют еще шесть улиц, в том числе улицу Российскую

Выборгская станет улицей Олексы Тихого.

В Киеве переименуют еще шесть улиц, в том числе улицу Российскую
Заседание Киевсовета
Фото: kmr.gov.ua

Киевский городской совет согласовал ряд переименований улиц столицы.

Об этом сообщается на сайте Киевского горсовета.

"В среду на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева", - говорится в сообщении.

Так, предполагается переименование ул.Димитрова на ул.Никифора Дровняка в Деснянском районе, улицы Выборгской на ул.Олексы Тихого в Соломенском районе, ул.Панельную на ул.Андрея Аболмасова в Днепровском районе, ул. Российскую на ул. Юрия Литвинского в Дарницком районе, ул. Подвойского на ул. Юрия Глушко в Шевченковском районе, ул. Ивана Шевцова на ул.Василия Макуха в Шевченковском районе.

Переименования прошли общественные обсуждения на сайте территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Киевсовет должен утвердить соответствующие переименования на пленарном заседании.

Напомним, в апреле Киевский горсовет переименовал улицу Ивана Кудри в Печерском районе в улицу имени покойного сенатора США от Республиканской партии, главы комитета по делам вооруженных сил Джона Маккейна.

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