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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве возник пожар на строящемся судне ВМСУ (обновлено)

Корабль строит "Кузня на Рыбальском".

На территории судостроительного предприятия "Кузня на Рыбальском" в Киеве утром 29 мая возник пожар. Фотографии и видео происшествия опубликовал паблик dtp.kiev.ua.

Профильное издание "Украинский милитарный портал" сообщило, что возгорание произошло на среднем разведывательном корабле.

Обновление 11:33. Пресс-служба киевского управления ГосЧС сообщила, что информация о пожаре на улице Электриков 29а поступила в 9:24 утра.

Горел трюм в пришвартованном корабле на площади 100 кв. м. Возгорание произошло во время сварочных работ.

На тушение огня направили 20 спасателей на четырех автомобилях.

Погибших и пострадавших нет.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, 23 апреля на заводе "Кузня на Рыбальском" состоялся спуск на воду первого среднего разведывательного корабля, который создается на базе морозильного траулера проекта 502ЕМ, модернизированного под нужды флота.

"Кузня на Рыбальском" принадлежит Сергею Тигипко.

Он планирует застроить значительную часть территории предприятия.

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