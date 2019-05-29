Фото: Эспресо

Сегодня ночью в Киеве произошла попытка ограбления одного из отделений банка: неизвестные взорвали банкомат в одном из отделений "Приватбанка". Об этом сообщает "Эспрессо".

Инцидент произошел на Лесном массиве, на ул. Кубанской Украины. Сообщается, что неизвестных было трое. Удалось ли им забрать деньги, не известно..

На месте происшествия работают взрыво-техническая лаборатория и следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Фото: Эспресо

Напомним, этой весной взрывы банкоматов проиходили уже неоднократно в разных городах - Запорожье, Одессе, Полтаве и других. Чаще всего такие преступления фиксируют в Харькове и Днепре.