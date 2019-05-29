НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Данилюк заявил об исчезновении из СНБО серверов с секретной информацией (обновлено)
Данилюк заявил об исчезновении из СНБО серверов с секретной информацией (обновлено)
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
В мэрии Одессы проходят обыски, задержан директор зоопарка (обновлено)
В мэрии Одессы проходят обыски, задержан директор зоопарка (обновлено)
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
Зеленский назначил замглавы АП юриста Алексея Гончарука
Зеленский назначил замглавы АП юриста Алексея Гончарука
Виктор Павлик хочет баллотироваться в парламент
Виктор Павлик хочет баллотироваться в парламент
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве взорвали банкомат "Приватбанка"

Удалось ли преступникам забрать деньги, неизвестно.

Фото: Эспресо

Сегодня ночью в Киеве произошла попытка ограбления одного из отделений банка: неизвестные взорвали банкомат в одном из отделений "Приватбанка". Об этом сообщает "Эспрессо".

Инцидент произошел на Лесном массиве, на ул. Кубанской Украины. Сообщается, что неизвестных было трое. Удалось ли им забрать деньги, не известно..

На месте происшествия работают взрыво-техническая лаборатория и следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Фото: Эспресо

Напомним, этой весной взрывы банкоматов проиходили уже неоднократно в разных городах - Запорожье, Одессе, Полтаве и других. Чаще всего такие преступления фиксируют в Харькове и Днепре.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также