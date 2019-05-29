Боевики на Донбассе применили артиллерийские системы калибра 152 мм

Во вторник, 28 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе совершили 11 обстрелов, в том числе шесть - с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелам из 152-мм артиллерийских систем и минометов подверглись украинские позиции вблизи Широкино, из минометов калибра 120 и 82 мм боевики стреляли вблизи Пищевика, Авдеевки, Марьинки, Лебединского и Попасной. Также зафиксированы обстрелы вблизи Каменки, Водяного, Павлополя, Чермалыка и Железного.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 28 мая трое оккупантов были убиты, еще один - ранен.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции: в районе населенного пункта Пески, у Марьинки и Гнутово. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.