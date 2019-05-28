Из-за сообщений о заминировании в Киеве эвакуировали жилые дома, роддомы и магазины

Во вторник, 28 мая, в Киеве эвакуировали людей из зданий больниц, родильных домов, супермаркетов и родильных домов. Вход в помещения закрыт. Во внутрь никого не впускают, а на месте дежурят сотрудники экстренных служб.

Это связано с уведомлением о минировании, которое пришло около 20:15. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

"Теперь "минер" решил сообщить о наличии взрывчатки не только в супермаркетах, как это делалось ранее. В список попали жилые дома, супермаркеты "АТБ", "Сильпо", гипермаркеты "Ашан", городские больницы и дома", - говорится в сообщении.

Издание приводит полный список "заминированных" объектов:

1. ул. Симона Петлюры, 32;

2. проспект Николая Бажана, 1е;

3. ул. Сикорского, 1;

4. ул. Викентия Хвойки, 15/15/б;

5. Днепровская набережная, 26ж;

6. бульвар Дружбы Народов, 14/16;

7. Московская площадь, 3;

8. ул. Николая Закревского, 95А;

9. ул. Драгоманова, 9;

10. ул. Платона Майбороды, 32;

11. ул. Маршала Конева, 8;

12. ул. Степана Бандеры, 6;

13. ул. Огородная, 13;

14. ул. Кутузова.

Больницы:

1. на Волынской, 21;

2. на Демеевской, 5А;

3. на Кирилловской, 103;

4. на Братиславской, 3;

5. на Евгения Коновальца, 34А;

6. Киевский гор. родильный дом № 7;

7. родильный дом № 3;

8. перинатальный центр;

9. родильный дом № 5;

10. родильный дом № 6;

11. Дом матери.

Гипермаркеты:

АШАН;

АТБ;

"Сильпо".

Напомним, накануне в Киеве "минировали" центральный железнодорожный вокзал.