Из-за сообщений о заминировании в Киеве эвакуировали жилые дома, роддомы и магазины

Во вторник, 28 мая, в Киеве эвакуировали людей из зданий больниц, родильных домов, супермаркетов и родильных домов. Вход в помещения закрыт. Во внутрь никого не впускают, а на месте дежурят сотрудники экстренных служб.
Это связано с уведомлением о минировании, которое пришло около 20:15. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
"Теперь "минер" решил сообщить о наличии взрывчатки не только в супермаркетах, как это делалось ранее. В список попали жилые дома, супермаркеты "АТБ", "Сильпо", гипермаркеты "Ашан", городские больницы и дома", - говорится в сообщении.
Издание приводит полный список "заминированных" объектов:
1. ул. Симона Петлюры, 32;
2. проспект Николая Бажана, 1е;
3. ул. Сикорского, 1;
4. ул. Викентия Хвойки, 15/15/б;
5. Днепровская набережная, 26ж;
6. бульвар Дружбы Народов, 14/16;
7. Московская площадь, 3;
8. ул. Николая Закревского, 95А;
9. ул. Драгоманова, 9;
10. ул. Платона Майбороды, 32;
11. ул. Маршала Конева, 8;
12. ул. Степана Бандеры, 6;
13. ул. Огородная, 13;
14. ул. Кутузова.
Больницы:
1. на Волынской, 21;
2. на Демеевской, 5А;
3. на Кирилловской, 103;
4. на Братиславской, 3;
5. на Евгения Коновальца, 34А;
6. Киевский гор. родильный дом № 7;
7. родильный дом № 3;
8. перинатальный центр;
9. родильный дом № 5;
10. родильный дом № 6;
11. Дом матери.
Гипермаркеты:
АШАН;
АТБ;
"Сильпо".
Напомним, накануне в Киеве "минировали" центральный железнодорожный вокзал.