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АРМА определило победителя конкурса на управляющего "Межигорьем"

"Скомпани" собралась открыть на территории резиденции пляжи, детские площадки и фуд-корты.

АРМА определило победителя конкурса на управляющего "Межигорьем"
Фото: Бесплатка

Тендерный комитет Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) проголосовал за избрание управляющим резиденции "Межигорье" ООО "Скомпани".

Такое решение было принято тендерным комитетом в среду, передают "Українські Новини".

Согласно данным реестров, фирма "Скомпани" создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет 1000000 гривен. Руководителем указан Алексей Вороненко - бывший помощник народного депутата Евгения Мураева.

Компания предложила создание на территории "Межигорья" пляжей, детских площадок и фуд-кортов.

Кроме нее, в конкурсе участвовали еще два юридических лица - общественная организация "Национальный парк "Межигорье" и ЧП "Гаянский Геннадий Григорьевич".

Напомним, территория "Межигорья" принадлежит государству, а расположенные на ней здания - компании "Танталит" и экс-президенту Виктору Януковичу. В то же время все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.

Ранее, в мае, АРМА продлило конкурсный отбор управителя резиденции. Это была уже вторая попытка государства найти управляющего для "Межигорья". Раньше агентство хотело найти управляющего движимым и недвижимым имуществом на территории резиденции, но конкурс провалился.

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