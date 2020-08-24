У Києві кількість інфікованих коронавірусом за весь час спалаху перевищила 12 тисяч

За останню добу недугу виявили у 209 осіб.

У Києві впродовж 23 серпня коронавірус виявили у 209 осіб, таким чином кількість тих, хто занедужав за весь час спалаху, сягла 12 023. Разом з тим, кількість активних хворих на сьогодні - 8 тисяч і 27 людей. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 209 людей. Серед них 15 дітей і 7 медиків", - написав у телеграмі мер столиці Віталій Кличко.

За останню добу померли троє хворих. Всього коронавірус забрав життя 170 киян.

До лікарень столиці учора потрапили 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко наголосив, що ситуація з коронавірусом у столиці складна.

“Не допустити колапсу медицини та суворих обмежень можна тільки дотримуючись необхідних правил. Це елементарно! Маски, дистанція, користування антисептиком, уникнення великого скупчення людей. Не будьте легковажними”, - звернувся до киян міський голова.

Київ знаходиться на другому місці після Львівської області за кількістю інфікованих.

Нагадаємо, 21 серпня у Києві зафіксували добовий рекорд смертності від коронавірусу - померли семеро осіб. 22 серпня у столиці зареєстрували найвищу з початку епідемії кількість нових випадків - за добу недугу підтвердили у 303 киян.

24 серпня в столиці пройшли масові заходи до Дня незалежності. Учасники були без масок та не дотримувались соціальної дистанції.