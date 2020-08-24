На Майдані у Києві поліція затримала "ополченця ДНР"
На Майдані у Києві поліція затримала "ополченця ДНР"
У Юлії Тимошенко виявили коронавірус, стан - важкий
У Юлії Тимошенко виявили коронавірус, стан - важкий
У столиці Білорусі пройшов масовий марш (оновлено)
У столиці Білорусі пройшов масовий марш (оновлено)
Лукашенко в бронежилеті та зі зброєю прилетів у свою резиденцію в Мінську
Лукашенко в бронежилеті та зі зброєю прилетів у свою резиденцію в Мінську
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
Дев’ять людей загинули внаслідок ДТП у Польщі
Дев’ять людей загинули внаслідок ДТП у Польщі
Зеленський попросив "не плутатись під ногами" тих, хто мав шанс розбудувати Україну
Зеленський попросив "не плутатись під ногами" тих, хто мав шанс розбудувати Україну
ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок дітьми
ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок дітьми
Зеленський зібрав чотирьох президентів на "лінійці честі та пам’яті"
Зеленський зібрав чотирьох президентів на "лінійці честі та пам’яті"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві кількість інфікованих коронавірусом за весь час спалаху перевищила 12 тисяч

За останню добу недугу виявили у 209 осіб.

У Києві кількість інфікованих коронавірусом за весь час спалаху перевищила 12 тисяч
Фото: Макс Требухов

У Києві впродовж 23 серпня коронавірус виявили у 209 осіб, таким чином кількість тих, хто занедужав за весь час спалаху, сягла 12 023. Разом з тим, кількість активних хворих на сьогодні - 8 тисяч і 27 людей. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 209 людей. Серед них 15 дітей і 7 медиків", - написав у телеграмі мер столиці Віталій Кличко.

За останню добу померли троє хворих. Всього коронавірус забрав життя 170 киян.

До лікарень столиці учора потрапили 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. 

Кличко наголосив, що ситуація з коронавірусом у столиці складна. 

“Не допустити колапсу медицини та суворих обмежень можна тільки дотримуючись необхідних правил. Це елементарно! Маски, дистанція, користування антисептиком, уникнення великого скупчення людей. Не будьте легковажними”, - звернувся до киян міський голова. 

Київ знаходиться на другому місці після Львівської області за кількістю інфікованих. 

Нагадаємо, 21 серпня у Києві зафіксували добовий рекорд смертності від коронавірусу - померли семеро осіб. 22 серпня у столиці зареєстрували найвищу з початку епідемії кількість нових випадків - за добу недугу підтвердили у 303 киян.

24 серпня в столиці пройшли масові заходи до Дня незалежності. Учасники були без масок та не дотримувались соціальної дистанції. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також